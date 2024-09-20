Идею исключения теории Дарвина из школьной программы поддержали в РПЦ

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Из школьных учебников нужно исключить теорию Дарвина, так как она может ввести в заблуждение. Об этом РИА Новости рассказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Лукьянов поддержал идею помощника председателя правительства РФ Муслима Хучиева об исключении информации о данной теории из школьных учебников, поскольку она "противоречит религиозному воспитанию".

По мнению главы комиссии РПЦ, теория эволюции с самого начала "безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша вселенная".

Кроме того, по его словам, многие известные ученые также подвергали сомнению теорию Дарвина, так как ее основополагающие положения противоречат современной науке. В качестве примера Лукьянов привел лауреата Нобелевской премии и одного из создателей антибиотиков Эрнста Чейна, который был "последовательным критиком дарвинизма".

Наконец священник считает, что теория эволюции не отвечает на вопросы зарождения жизни как таковой, а также на вопросы о сложности и разумности устройства живых существ.

Ранее специалисты из университета Бата обнаружили ошибку в теории полового отбора Дарвина. Британские ученые заявили, что половой отбор наиболее выражен не тогда, когда потенциальных партнеров мало, как считал Дарвин, а когда их много.