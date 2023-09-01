Патриарх Кирилл не уверен, что жизнь на Земле произошла из космоса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл усомнился в гипотезе о том, что жизнь на Земле произошла от космического пространства. Об этом он заявил РИА Новости после литургии в Донском ставропигиальном мужском монастыре в день празднования Донской иконы Божией Матери.

Он заявил, что невозможно поверить в то, что жизнь на Земле зародилась сама по себе "из песчинки".

"Песчинка прилетела на Землю, которая была совершенно бесплодна, какая-то бактерия из космоса, и за 14 миллиардов лет возникла цветущая планета, населенная разумными существами. Вдумайтесь: да хоть 24 миллиарда, хоть 100 миллиардов – камень никогда не превратится в человеческую жизнь, а он превратился!" – отметил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл призвал духовенство отказаться от раздражающей роскоши и поступков, когда Россия жертвует многим ради ближних.

Он подчеркнул, что священнослужитель может обустраивать свой быт достойным образом, однако в этом не должно быть вычурности. Духовенство не должно совершать поступков, которые явно не отвечают священному сану, заключил патриарх.

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