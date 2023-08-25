Московская патриархия предупредила Латвийскую церковь об опасности раскола

Фото: patriarchia.ru/Олег Варов

Латвийская православная церковь, относящаяся к Русской православной церкви, придерживается политики, которая может привести к расколу, предупредил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.

"К сожалению, ее руководство ведет политику, направленную на разрушение церковного единства, что и пришлось констатировать и прокомментировать Синоду. <...> Будем надеяться, что предупреждение будет услышано, ведь мало что бывает хуже раскола", – говорится в его публикации.

Священный Синод категорически осудил действия митрополита рижского и вся Латвии Александра, который уже не раз уклонялся от канонического порядка богослужебного поминовения предстоятеля Русской православной церкви.

Ранее в Рижском кафедральном соборе ЛПЦ была проведена архиерейская хиротония архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского. Однако, как отметили в РПЦ, это противоречит принятому уставу.

В сентябре 2022 года депутаты Сейма Латвии приняли правки к закону о православной церкви. Латвийская православная церковь стала независимой от Московского патриархата.

Глава комиссии по правам человека и общественным делам Артус Каминьш заявил, что это решение отвечает интересам всего общества, а в частности национальной безопасности народа. По его словам, с принятием закона была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость ЛПЦ.



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