В РФ призвали Патриарха Кирилла поддержать освящение памятника Сталину

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Коммунисты России" призвали Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержать освящение памятника Иосифу Сталину в Великих Луках. Соответствующее обращение направил лидер партии Сергей Малинкович.

По мнению парламентария, Сталин в глазах народа "давно причислен к лику святых".

"Священнослужители выразили волю общества, и я ходатайствую перед вами, Святейший Владыко, о прекращении проверки в отношении этих добрых людей со стороны Великолукской епархии РПЦ", – передает РИА Новости его слова.

Ранее служебную проверку организовали в отношении священника, принимавшего 15 августа участие в церемонии открытия памятника Иосифу Сталину на территории завода "Микрон" в Великих Луках. Отмечалось, что принявшие участие в церемонии священнослужители сделали это без согласования с руководством епархии.

В сообщении Великолукской епархии говорится, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви.



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