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14:12

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РПЦ проверит священника, который освятил памятник Сталину в Великих Луках

Фото: luki-eparhia.ru

Служебную проверку организовали в отношении священника, принимавшего 15 августа участие в церемонии открытия памятника Иосифу Сталину на территории завода "Микрон" в Великих Луках. Об этом сообщает пресс-служба Великолукской епархии.

Отмечается, что принявшие участие в церемонии священнослужители сделали это без согласования с руководством епархии.

"Их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви. <...> На данный момент проводится служебная проверка", – говорится в сообщении.

В конце июля в Волгограде пьяный священник устроил ДТП и ударил полицейского во время задержания. Служитель церкви пытался скрыться от погони, однако в итоге врезался в другой автомобиль. Известно, что ранее он был лишен водительских прав также за вождение в нетрезвом виде.

В Волгограде пьяный священник устроил ДТП и попытался скрыться

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