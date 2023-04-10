Далай-лама извинился за просьбу к мальчику "пососать его язык"

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Далай-лама XIV извинился за то, что поцеловал мальчика и попросил его "пососать язык", сообщает "Газета.ру".

Духовный лидер буддистов заявил, что сожалеет об инциденте и хочет извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру "за боль, которую могли причинить его слова".

"Его святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами", – говорится в заявлении, распространенном от его имени.

Соответствующее видео из храма в индийском городе Дармсала распространилось в Сети в конце февраля. Во время церемонии духовный лидер буддистов поприветствовал послушников, окончивших курсы. Один из мальчиков подошел к далай-ламе, попросив его обнять. Наставник поцеловал мальчика в губы, высунул язык и попросил его "пососать". Это вызвало негодование и осуждение у пользователей соцсетей.

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