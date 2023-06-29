Константинопольский патриархат принял лишенного сана клирика РПЦ

Фото: youtube/Священник Иоанн Коваль

Константинопольский патриархат принял в свой состав лишенного сана Русской православной церковью священника Иоанна Коваля. Об этом сообщает РИА Новости.

Коваля лишили сана за самовольное изменение текста молитвы, однако Синод Константинопольского патриархата постановил, что решение РПЦ было вызвано не церковными причинами.

Лишенного сана священника приняли под омофор, чтобы в будущем он мог служить во Вселенском патриархате.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил Коваля в служении до окончания рассмотрения его дела. В СМИ появилась версия, что священника лишили сана, поскольку он заменил слово "победа" на слово "мир" в ежедневной молитве.

Однако, как объяснил зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, Коваля отстранили от служб за изменение текста молитвы как такового, а не непосредственно за замену слова "победа" на слово "мир".

Отношения РПЦ и Константинопольского патриархата обострились после того, как патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), легализовав украинский церковный раскол.

В Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор. На нем избрали предстоятеля новой украинской церкви и объявили о ее независимости от Московского патриархата.