Патриарх Константинопольский подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Перед подписанием документа прошел молебен с участием украинских политиков. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские телеканалы.

На церемонии присутствовали, среди прочих украинских политиков и религиозных деятелей, президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Украины Павел Климкин, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и глава ПЦУ митрополит Епифаний.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор. На нем избрали предстоятеля новой украинской церкви и объявили о ее независимости от Московского патриархата.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем письме Варфоломею призвал отказаться от создания новой церковной структуры на Украине.