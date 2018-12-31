Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:05

Патриарх Кирилл призвал Константинополь не легализовывать раскол на Украине

религия

16:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме Константинопольскому патриарху Варфоломею призвал отказаться от создания новой церковной структуры на Украине и легализации раскольников. Послание опубликовано на сайте Московского патриархата.

"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная православная церковь Украины во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит вас", – говорится в нем.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что легализация раскольнических структур и создание так называемой автокефальной церкви происходило в нарушение всех церковных канонов.

Он подчеркнул, что русская церковь была глубоко благодарна святой константинопольской церкви за ее вклад в созидание мирового православия, но сейчас верующие Украины и других стран разочарованы в связи с тем, что "историческая Церковь-Матерь не слышит их голосов".

"Если же вы поступите в соответствии с намерениями, изложенными в вашем письме, то вы навсегда утратите возможность служить единению святых Божиих церквей, перестанете быть первым в православном мире..., а причиненные вами страдания православных украинцев последуют за вами на Страшный суд... Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось", – добавил патриарх Московский и всея Руси.

Отношения РПЦ и Константинопольского патриархата ухудшились после того, как тот поддержал создание независимой украинской церкви. В ответ на это РПЦ разорвала отношения с Константинополем и отказалась подчиняться его решениям.

Русская православная церковь заявила о готовности к диалогу с Константинополем. В то же время она подчеркнула, что не станет "отказываться от истины".

15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, на котором избрали предстоятеля новой украинской церкви и объявили о ее независимости от Московского патриархата. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал его провальным.

религия

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика