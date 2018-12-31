Патриарх Кирилл призвал Константинополь не легализовывать раскол на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме Константинопольскому патриарху Варфоломею призвал отказаться от создания новой церковной структуры на Украине и легализации раскольников. Послание опубликовано на сайте Московского патриархата.
"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная православная церковь Украины во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит вас", – говорится в нем.
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что легализация раскольнических структур и создание так называемой автокефальной церкви происходило в нарушение всех церковных канонов.
Он подчеркнул, что русская церковь была глубоко благодарна святой константинопольской церкви за ее вклад в созидание мирового православия, но сейчас верующие Украины и других стран разочарованы в связи с тем, что "историческая Церковь-Матерь не слышит их голосов".
"Если же вы поступите в соответствии с намерениями, изложенными в вашем письме, то вы навсегда утратите возможность служить единению святых Божиих церквей, перестанете быть первым в православном мире..., а причиненные вами страдания православных украинцев последуют за вами на Страшный суд... Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось", – добавил патриарх Московский и всея Руси.
Отношения РПЦ и Константинопольского патриархата ухудшились после того, как тот поддержал создание независимой украинской церкви. В ответ на это РПЦ разорвала отношения с Константинополем и отказалась подчиняться его решениям.
Русская православная церковь заявила о готовности к диалогу с Константинополем. В то же время она подчеркнула, что не станет "отказываться от истины".
15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, на котором избрали предстоятеля новой украинской церкви и объявили о ее независимости от Московского патриархата. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал его провальным.
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