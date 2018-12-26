Патриарх Кирилл назвал провалом итоги "объединительного собора" в Киеве

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви назвал "объединительный собор" в Киеве "полным провалом".

"Полный провал "объединительного собора" – никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха, юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться", – сказал глава РПЦ.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, на котором избрали предстоятеля новой украинской церкви и объявили о ее независимости от Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь готова к диалогу с Константинополем, но не станет "отказываться от истины". Отношения РПЦ и Константинопольского патриархата испортились после того, как тот поддержал создание независимой украинской церкви. В ответ на это РПЦ разорвала отношения с Константинополем и отказалась подчиняться его решениям.