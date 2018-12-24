РПЦ заявила о готовности к диалогу с Константинополем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Русская православная церковь готова к диалогу с Константинополем, но не станет "отказываться от истины". Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Что касается отношений с Константинополем, то понимаете: христианин вообще не имеет права думать о какой-то точке невозврата, в том смысле, что мы всегда готовы к диалогу, но этот диалог не может означать отказа от истины", – заявил Легойда RT.
Отношения РПЦ и Константинопольского патриархата испортились после того, как тот поддержал создание независимой украинской церкви. В ответ на это РПЦ разорвала отношения с Константинополем и отказалась подчиняться его решениям.
15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, на котором избрали предстоятеля новой украинской церкви и объявили о ее независимости от Московского патриархата. РПЦ обвинила Константинополь в разрушении мирового православия.
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