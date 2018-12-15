Фото: АР/Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Ser

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании украинской автокефальной церкви.

"Этот день войдет или же вошел в историю Украины как день создания автокефальной поместной украинской церкви", – приводит РИА Новости слова Порошенко, сказанные

Заявление Порошенко прозвучало сразу после объединительного собора в Киеве, на котором предстоятелем новой украинской церкви был избран епископ Епифаний.

В конце ноября Константинопольский патриархат одобрил проект устава независимой украинской церкви, несмотря на протесты Русской православной церкви. Ранее патриарх Кирилл назвал ситуацию на Украине борьбой против мирового православия.