РПЦ сравнила собор в Киеве с предательством Иуды

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Митрополит РПЦ Иларион заявил, что его огорчает участие двух архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата в объединительном соборе, который прошел в Киеве.

Иларион назвал участников собора Иудами, но отметил, что предателей было всего двое.

"Участие двух архиереев от канонической Церкви в мероприятии, направленном на ее разрушение, конечно, не может не огорчать. Но не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда. Если бы апостолов было 90, можно было бы ожидать, что Иуд окажется 6 или 7, а не двое", – написал митрополит на православном портале jesus-portal.ru.

Иларион также сравнил заседание собора с "тайной сходкой" и назвал его "лжесобором".

15 декабря в Софийском соборе прошел объединительный собор, на которым был избран предстоятель новой украинской церкви. В соборе участвовали представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. К ним также присоединились двое епископов УПЦ Московского патриархата. После собора президент Украины Петр Порошенко объявил о создании независимой украинской церкви.