Патриарх Константинопольский заразился коронавирусом

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Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом, рассказали в патриархии.

"У Вселенского патриарха Варфоломея в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых в Фанаре (резиденции патриарха. – Прим. ред.), в пятницу, 24 декабря, был обнаружен положительный результат на коронавирус", – уточнили в сообщении.

В патриархии заявили, что Варфоломей был полностью вакцинирован, у него диагностированы легкие симптомы коронавируса.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл привился от коронавируса препаратом российского производства.