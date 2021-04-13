Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл привился двухкомпонентной вакциной от коронавируса одного из российских производителей еще в марте, он чувствует себя хорошо. Об этом рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа", – цитирует Легойду РИА Новости.

Представитель РПЦ не стал уточнять, какую из отечественных вакцин выбрал патриарх.

13 апреля заседание Синода РПЦ впервые за долгие месяцы прошло в очном формате. Все участники мероприятия, включая предстоятеля Церкви, были в медицинских масках.

23 марта прививку от коронавирусной инфекции сделал Владимир Путин. Он не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.

При этом глава государства признался, что готовился к появлению побочных эффектов после вакцинации. Однако, как позже рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у президента никаких побочных эффектов не наблюдалось.

По словам Пескова, о введении второй дозы вакцины Путин сообщит лично.