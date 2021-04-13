Песков заявил, что Путин сам сообщит о введении второй дозы вакцины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сам сообщит о введении второй дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

"Второй укол президент делать будет, и так же, как он сообщал о первом уколе, так же он сообщит и о втором", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Путин привился от коронавируса 23 марта. Президент не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.

При этом глава государства признался, что готовился к появлению побочных эффектов после вакцинации. Однако, как позже рассказал Песков, у президента никаких побочных эффектов не наблюдалось.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что рада тому, что Путин привился от коронавируса именно отечественной вакциной.