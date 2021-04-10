Путин пока не сделал вторую прививку от COVID-19 – Песков

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Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом препарата от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Пока не сделал", – уточнил представитель Кремля.

Путин привился от коронавируса 23 марта. Президент не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.

При этом глава государства признался, что готовился к появлению побочных эффектов после вакцинации. Однако, как позже рассказал Песков, у президента никаких побочных эффектов не наблюдалось.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рада тому, что Владимир Путин привился от коронавируса именно отечественной вакциной, а также тому, что он здоров.