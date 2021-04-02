Путин перенес первый этап вакцинации от COVID-19 без побочных симптомов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президент РФ Владимир Путин перенес первый укол российской вакциной от коронавируса без побочных симптомов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никаких симптомов нет", – цитирует Пескова РИА Новости.

Путин привился от коронавируса 23 марта. Президент не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.

После вакцинации глава государства признался, что готовился к появлению побочных эффектов.