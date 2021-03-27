Путин сообщил, что готовился к проявлению побочных симптомов после вакцинации от COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что готовился к проявлению побочных симптомов после прививки от коронавирусной инфекции. По словам главы государства, после вакцинации на тумбочке у него лежал градусник, об этом сообщается в эфире телеканала "Россия 1".

Российский президент вакцинировался 23 марта. "Я, на всякий случай, положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", – сказал Владимир Путин.

Как уточнил президент Российской Федерации, все подробности вакцинации известны только личному врачу. Информация о том, какой вакциной прививался Владимир Путин, раскрываться не будет.