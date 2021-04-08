Попова сообщила, что рада вакцинации президента РФ

Фото: kremlin.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рада тому, что Владимир Путин привился от коронавируса именно отечественной вакциной, а также тому, что он здоров.
Она напомнила, что президент вакцинировался вечером 23 марта, однако сделал это без камер и не назвав вакцину.
"Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что обезьянничать необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики... Я рада, что это отечественная вакцина", – рассказала Попова радиостанции "Комсомольская правда".
Она добавила, что не знает, какой именно из российских вакцин привит глава государства. Попова заявила о целой системе, защищающей здоровье лидера страны. По ее словам, важно, что она срабатывает.
"Вы посмотрите, что делается в разных странах. Очень многие лидеры, к сожалению, попали в сложную ситуацию... Я очень рада, что президент РФ здоров", – заключила глава Роспотребнадзора.
Путин привился от коронавируса 23 марта. Президент не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.
При этом глава государства признался, что готовился к появлению побочных эффектов после вакцинации. Однако, как позже рассказал Песков, у президента никаких побочных эффектов не наблюдалось.
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