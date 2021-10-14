Патриарх Кирилл заявил, что войны XX века посланы России богом в наказание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Войны XX века и другие испытания посланы России богом в наказание, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после праздничного богослужения в столичном храме Христа Спасителя.

"У нас есть свои грехи, за многие из которых мы пострадали, искупив их кровью: за богоотступничество, которому подверглись наша православная страна и народ в XX веке. Не потому, что бог жесток, а потому, что это преступление, связанное с изменой веры, принесением на алтарь этой измены тысяч человеческих жертв, не могло быть не наказано", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что страна проходит испытания, потому что отступилась от господа.

В мае патриарх Кирилл призвал женщин отказываться от абортов и передавать детей церкви. По его словам, священнослужители смогут воспитать и вырастить ребенка, при этом его общение с матерью ограничено не будет.

До этого в Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках. Кроме того, там считают необходимым запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей и внести изменения в лист информационного согласия, который подписывает женщина перед абортом.

