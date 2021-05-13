Юрист прокомментировал предложение патриарха Кирилла отдавать нежеланных детей церкви

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юрист Константин Трапаидзе в беседе с Москвой 24 прокомментировал призыв патриарха Кирилла отдавать нежеланных детей церкви вместо того, чтобы делать аборт. По словам главы РПЦ, в случае если мама захочет увидеться с детьми, то им не будут препятствовать.

В свою очередь, заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил радиостанции "Говорит Москва" слова патриарха. Он отметил, что отказников принимают в церковных приютах. Церковь лишь напоминает, что такая традиция была и является ценной, а также служит альтернативой совершению аборта либо отказу от ребенка, подчеркнул Кипшидзе.

"При всем уважении к патриарху Кириллу я понимаю, чем продиктовано его заявление, и пресс-секретарь сказал, что здесь вопрос лежит скорее в этической плоскости. Но, скажем так, это декларация намерения и декларация того, что хорошо, а что плохо. У нас церковь отделена от государства, никакого института передачи детей в церковные приюты, кроме как общепринятого, нет", – сказал юрист Константин Трапаидзе.





Константин Трапаидзе юрист Если церковные приюты прошли государственную регистрацию как учреждения детские, а большинство из них, по крайней мере мне известные, такую регистрацию проходили, то механизм передачи детей в приюты одинаков для всех.

Эксперт также объяснил, что если даже женщина принесла ребенка в церковь, то там должны передать его органам опеки либо же разместить младенца у себя, пока пройдут все необходимые этапы оформления документов.

"Но только под жестким контролем, потому что, помимо того, что ребенок рождается, необходима государственная регистрация, запись в актах гражданского состояния его рождения... Все это делается только через государственные органы", – добавил юрист.

Вместе с тем, по словам специалиста, отказаться от ребенка законным способом можно сразу в родильном доме, подписав соответствующие документы.

Кроме того, Трапаидзе напомнил, что за оставление ребенка в опасности, без какой-либо помощи в зависимости от обстоятельств может грозить и уголовная ответственность.





Константин Трапаидзе юрист Первые юридические последствия – это лишение родительских прав, а следующее – это уже решается по последствиям каким-то: если причинен вред здоровью ребенка, а тем более если произошла его гибель – это уже уголовный состав в чистом виде.

Ранее депутат Госдумы Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках и проводить их только в государственных медицинских организациях. По ее мнению, это позволит улучшить статистику по абортам и сократить число криминальных прерываний беременностей.

Политик также считает необходимым запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей и внести изменения в лист информационного согласия, который подписывает женщина перед абортом. Сейчас он озаглавлен как "Лист доабортного консультирования".