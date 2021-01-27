Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов

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В среду вступит в силу решение Конституционного суда Польши о запрете в республике абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Об этом сообщила информационная служба польского правительства.

"Письменное обоснование о защите жизни было представлено Конституционным судом. В "Официальном вестнике" приговор будет опубликован сегодня", – говорится в сообщении.

22 октября прошлого года Конституционный суд Польши принял решение о том, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны. В связи с этим в стране возникли массовые протесты. Публикация в "Официальном вестнике" была отложена.

В публикации сказано, что человек имеет право на жизнь с момента зачатия, что гарантируется Конституцией Польши.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал вопрос, связанный с запретом абортов в Польше. По словам парламентария, ребенок, который, возможно, родится с патологией, может стать самым счастливым человеком и появиться на свет без проблем со здоровьем.