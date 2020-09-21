Лжегинекологу вынесли приговор за аборты в подпольной клинике в Москве

16:03
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Тверской районный суд Москвы вынес приговор двоим обвиняемым в организации услуг по прерыванию беременности без соответствующей квалификации, сообщает Агентство "Москва".
Суд установил, что Наталья Столбовская сдавала нежилые помещения на улице 3-й Тверской-Ямской ООО "Евроклиник", гендиректором которой является Айдемиров, который выполнял функции администратора клиники. Столбовская, представляясь квалифицированным врачом-гинекологом, консультировала клиенток и оказывала медпомощь по медикаментозному прерыванию беременности.
По решению суда ей назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Джамалутдину Айдемирову – в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Фигурантов признали виновными в трех преступлениях, предусмотренных статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Столбовская также признана виновной в трех преступлениях по статье "Незаконное проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля".
Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, в том числе одна несовершеннолетняя. В пользу одной из них взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей и оплата услуг в размере 15 тысяч рублей.
Ранее в Москве задержали мошенников-лжемедиков, вымогавших деньги у пенсионеров под предлогом лечения. Узнав, что пожилые люди обращались к врачам, они звонили и говорили, что у них якобы обнаружили онкологические заболевания.
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