Лжегинекологу вынесли приговор за аборты в подпольной клинике в Москве

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Тверской районный суд Москвы вынес приговор двоим обвиняемым в организации услуг по прерыванию беременности без соответствующей квалификации, сообщает Агентство "Москва".

Суд установил, что Наталья Столбовская сдавала нежилые помещения на улице 3-й Тверской-Ямской ООО "Евроклиник", гендиректором которой является Айдемиров, который выполнял функции администратора клиники. Столбовская, представляясь квалифицированным врачом-гинекологом, консультировала клиенток и оказывала медпомощь по медикаментозному прерыванию беременности.

По решению суда ей назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Джамалутдину Айдемирову – в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Фигурантов признали виновными в трех преступлениях, предусмотренных статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Столбовская также признана виновной в трех преступлениях по статье "Незаконное проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля".

Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, в том числе одна несовершеннолетняя. В пользу одной из них взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей и оплата услуг в размере 15 тысяч рублей.

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