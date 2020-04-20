Акушер рассказала об особенностях беременности в период пандемии COVID-19

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Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, как будущим мамам защитить себя и ребенка в условиях распространения коронавируса. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, повышенная осторожность в сложившихся обстоятельствах лишней не будет, поскольку женский организм во время вынашивания ребенка затрачивает множество ресурсов и уязвим для болезней.

"Угроза серьезная абсолютно для всех, а для беременных – в еще большей мере. Беременность обостряет хронические заболевания. Даже у абсолютно здоровых женщин могут появиться жалобы, с которыми они прежде не сталкивались", – заявила Ерофеева.

Чтобы защитится от вируса, следует сохранять режим самоизоляции и избегать социальных контактов. Не лишним будет совершать прогулки по квартире и проводить легкую влажную уборку. Кроме того, следует избегать негативного эмоционального фона.

Любовь Ерофеева подчеркнула, что из опыта прошлых эпидемий следует, что ребенок также может заболеть и родиться носителем вируса. Кроме того, сама беременность может протекать сложно, вплоть до гибели плода даже на высоких сроках.

Ранее в Москве изменился порядок оказания помощи беременным. Столичные власти распорядились временно отменить плановые визиты, а результаты анализов призвали обсуждать с лечащим врачом по телефону. Отдельно был сформирован перечень ситуаций, в которых посещение женской консультации возможно.

