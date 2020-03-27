Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В Минздраве РФ сообщили, что коронавирус повышает риск летального исхода у матери при аборте и родах, передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания может утяжелить основное заболевание и вызванные им осложнения, послужить развитию и прогрессированию дыхательной недостаточности, возникновению акушерских кровотечений, гибели плода и послеродовым гнойно-септическим осложнениям.
При невозможности устранения гипоксии на фоне ИВЛ или при прогрессировании дыхательной недостаточности, развитии альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном септическом шоке в интересах матери и плода следует проводить кесарево сечение.
Акушер-гинеколог столичного департамента здравоохранения Антон Оленев заявил, что беременным женщинам следует особенно внимательно отнестись к вопросам гигиены в период распространения коронавируса.
Он рекомендовал женщинам меньше пользоваться городским транспортом и не посещать общественные места, в том числе он посоветовал минимизировать обращения к участковому акушеру-гинекологу в женскую консультацию.
Специалист также призвал беременных отложить дальние поездки и стараться реже напрямую контактировать с окружающими. Дома он посоветовал использовать только свои личные полотенца, посуду и другие вещи.
Ранее британские акушеры заверили женщин, что нет никаких доказательств, что коронавирус COVID-19 повышает риск выкидыша или преждевременных родов.
По мнению исследователей из Королевского колледжа акушеров-гинекологов и Королевского колледжа акушерок, в основном женщины, ждущие ребенка, в случае заражения будут испытывать лишь легкие или умеренные симптомы простуды или гриппа.
Доктора советуют им работать из дома или, если нет такой возможности, свести к минимуму взаимодействие с другими людьми и обсудить с коллегами гигиену труда.
В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек.
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