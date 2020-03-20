Британские акушеры развеяли опасения беременных женщин о коронавирусе

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Британские акушеры заверили женщин, что нет никаких доказательств, что коронавирус COVID-19 повышает риск выкидыша или преждевременных родов, сообщает "Мир 24".

По их словам, особой опасности для беременных по сравнению с остальными гражданами нет. Кроме того, пока нет ни одного случая смерти беременных женщин от коронавируса.

По мнению исследователей из Королевского колледжа акушеров-гинекологов и Королевского колледжа акушерок, в основном женщины, ждущие ребенка, в случае заражения будут испытывать лишь легкие или умеренные симптомы простуды или гриппа.

Доктора советуют им работать из дома или, если нет такой возможности, свести к минимуму взаимодействие с другими людьми и обсудить с коллегами гигиену труда.

"Хотя данные в настоящее время ограничены, нет никаких доказательств того, что вирус может передаваться ребенку во время беременности. Поэтому считается маловероятным, что вирус у матери приведет к аномалиям развития ребенка", – успокаивают медики.

18 марта колледж опубликовал отчет, в котором упоминалось о двух случаях возможной передачи вируса от матери ребенку. При этом в обоих случаях остается неясным, была ли передача до или после рождения.

Также у врачей пока нет свидетельств того, что вирус может передаваться в грудном молоке. Специалисты считают, что преимущества грудного вскармливания перевешивают любые потенциальные риски в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в Италии новорожденный победил коронавирус.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончались.

По данным ВОЗ, за сутки в мире было выявлено 16 556 новых случаев заражения, из них только 58 – на территории Китая. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 209 839.

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса. Ученые рассчитывают, что ее внедрение будет возможно в конце 2020 года.

Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова ранее рассказала, что прототип дешевой вакцины могут создать в России за три месяца.

Также сообщалось, что вакцину создают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА. Однако ее появление в качестве зарегистрированного лекарства ожидается не раньше середины 2021 года.

Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.