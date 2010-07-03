Сотруднице медклиники в Москве предъявили обвинение за незаконные аборты

Сотруднице частной медклиники в центре Москвы предъявили обвинение в незаконном проведении искусственного прерывания беременности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.
По информации следствия, она представлялась акушером-гинекологом. В январе и феврале 2019 года без надлежащих знаний и профильного образования за деньги сотрудница передала лекарства двум пациенткам для искусственного прерывания беременности. У пострадавших произошли преждевременные роды, у одной из них – на сроке свыше 12 недель.
Женщину оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
В июле премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее с 2020 года некоммерческим организациям заниматься профилактикой абортов. НКО, поддерживающие беременных женщин и молодых матерей в трудной жизненной ситуации, смогут получать дополнительные субсидии. Повысится и их статус.
В 2018 году замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что за последние пять лет абортов в России стало меньше на 30%. По его словам, это стало возможно благодаря совместной работе с общественными организациями и работе центров по психологическому консультированию.
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