В Госдуме не поддержали ограничение по продажам препаратов для прерывания беременности

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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против запрета на свободную продажу препаратов для прерывания беременности в аптеках. Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.
"Предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой снизить количество абортов, ограничив продажу соответствующих препаратов и уменьшив финансирование больницам в зависимости от количества проводимых абортов, – классический пример того, как чиновники пытаются решать проблему непродуманными и опасными запретами, не понимая ни сути, ни причин возникновения проблемы", – заявила Пушкина.
По мнению депутата, работать над снижением числа абортов необходимо на ином уровне. В этом смысле могло бы помочь введение сексуального образования.
Пушкина сослалась на то, что ученые доказали связь между снижением числа абортов и половым просвещением. Кроме того, она отметила, что государственная система здравоохранения не продвигает современные методы планирования семьи.
"Рождение ребенка по-прежнему остается у нас основным риском скатывания в бедность. Вот с чем нужно бороться! Искусственно созданный дефицит медикаментов и давление на врачей едва ли решат проблему", – подчеркнула депутат.
Ранее в РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса. Государственные и частные клиники просят добровольно отказаться от такой услуги. В комиссии по вопросам семьи РПЦ назвали процедуру небезопасной с точки зрения эпидемиологии.
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