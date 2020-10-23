Депутат Милонов высказался о запрете абортов в Польше

Милонов прокомментировал запрет абортов в Польше

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал Москве 24 вопрос, связанный с запретом абортов в Польше. 22 октября Конституционный суд страны запретил прерывать беременность из-за неизлечимой болезни плода.

"Почему-то никто не спрашивает мнение младенца. Я вам могу сказать одно: в 100% случаев, может быть в 99%, младенцы против того, чтобы их убивали, потому что у них что-то не то. Ведь если с вашим любимым человеком, родственником, даже с дедушкой случается какая-то беда, и он на всю жизнь остается инвалидом, мы же не убиваем его. Хотя у него будет такая патология, мама не горюй", – рассказал Милонов.

По словам парламентария, ребенок который, возможно, родится с патологией, может стать самым счастливым человеком и появиться на свет без проблем со здоровьем.

"Тогда давайте убивать всех, кто заболел, тогда и больницы не нужны будут", – сказал Милонов, добавив, что тогда выживут только сильнейшие и мир будет наполнен на 100% здоровыми "сволочами и подонками".

"Во-первых, если женщина рожает ребенка с патологиями, то помогать государству – это его обязанность. Что касается запретного плода – наркотики также запрещены, убийства и еще много чего, однако от этого запретные плоды мы не пытаемся легализовать. Тогда нужно все пороки, что запрещены человеческой культурой, легализовать и не будет преступлений", – уверен депутат ГД.

Милонов также рассказал, какой могла быть бы реакция общественности на запрет абортов в России.

"Протестовали бы те, кто хочет убивать своих детей. Любые нормальные люди не протестовали бы – это точно. В конце концов, в отдельных странах есть манифестации, требующие легализации наркотиков. Мало ли чего хочется, так нельзя, если мы цивилизованное общество, которое дошло до спасения котиков на крыше, учета мнения меньшинств. Почему мы до сих пор не являемся обществом, которое хочет отстаивать право человека на жизнь? Вернее, право младенца на жизнь", – заключил он.

Ранее полиция Польши применила газ в ходе акции протеста против запрета абортов.