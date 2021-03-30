Число абортов в России сократилось с 2016 года на 39%

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последние пять лет число абортов в стране сократилось почти на 40%. Об этом сообщает ТАСС.

"Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%", – сказала Голикова.

По ее словам, несмотря на ситуацию с пандемией, свыше 230 тысяч женщин были проконсультированы в центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. В итоге 50 тысяч девушек решили не отказываться от рождения детей.

Как уточнила Голикова, в России численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет снизилась с 2010 года на 37,5%. Она сейчас составляет чуть более 7,5 миллиона. Данное обстоятельство привело к снижению числа рождений, подчеркнула вице-премьер.

Ранее в Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках. Инга Юмашева считает необходимым запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей.