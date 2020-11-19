Минздрав не поддержал предложения вывести аборты из системы ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Министерство здравоохранения РФ не поддерживает предложения об исключении абортов из услуг, предоставляемых по системе ОМС (обязательного медицинского страхования). Об этом сообщает РИА Новости.
"Предложения о выводе абортов из системы ОМС <...> не поддерживаются министерством", – объявили в пресс-службе ведомства.
В Минздраве уточнили, что также не одобряется идея создать специализированные учреждения вне системы ОМС, предназначенные для прерывания беременности.
По данным ведомства, число абортов по желанию женщины в 2019 году снизилось на 11%, которые в численном выражении равны 29,9 тысячи случаев. На пятилетнем отрезке тенденция к снижению количества абортов составила 41%, или 182,1 тысячи случаев в год.
Накануне сообщалось, что представители движения "Мужской путь" готовы обратиться к властям с предложением запретить аборты за счет средств фонда ОМС. Идею поддержал главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук Олег Аполихин, который высказался за создание абортариев в ведении УФСИН.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: