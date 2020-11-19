Минздрав не поддержал предложения вывести аборты из системы ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство здравоохранения РФ не поддерживает предложения об исключении абортов из услуг, предоставляемых по системе ОМС (обязательного медицинского страхования). Об этом сообщает РИА Новости.

"Предложения о выводе абортов из системы ОМС <...> не поддерживаются министерством", – объявили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве уточнили, что также не одобряется идея создать специализированные учреждения вне системы ОМС, предназначенные для прерывания беременности.

По данным ведомства, число абортов по желанию женщины в 2019 году снизилось на 11%, которые в численном выражении равны 29,9 тысячи случаев. На пятилетнем отрезке тенденция к снижению количества абортов составила 41%, или 182,1 тысячи случаев в год.

Накануне сообщалось, что представители движения "Мужской путь" готовы обратиться к властям с предложением запретить аборты за счет средств фонда ОМС. Идею поддержал главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук Олег Аполихин, который высказался за создание абортариев в ведении УФСИН.

