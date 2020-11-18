Общественники предложили убрать аборты из системы ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Представители движения "Мужской путь" хотят обратиться к властям с предложением запретить аборты за счет средств фонда ОМС. Об этом сообщает News.ru.
Отмечается, что общественники также планируют разработать программу, которая сформирует у женщин устойчивое неприятие искусственного прерывания беременности.
По словам председателя совета "Мужского пути" Андрея Брезгина, проведение абортов за счет ОМС делает эту процедуру доступной, это оказывает негативное влияние на демографическую обстановку в стране, ведет к вымиранию народа.
Спикер отметил, что средства, которые выделяются на искусственное прерывание беременности, можно направить на другие цели, например на помощь региональным медицинским учреждениям. Также общественники считают, что запрет на "бесплатные" аборты разгрузит систему оказания акушерско-гинекологической помощи, даст врачам возможность больше внимания уделять актуальным вопросам.
Кроме того, Брезгин подчеркнул, что такая мера не увеличит число ранних родов. Спикер отмечает, что во многих странах данная процедура является платной, однако "бума" ранних родов нет даже там, где аборты и вовсе запрещены.
22 октября Конституционный суд Польши запретил прерывать беременность из-за неизлечимой болезни плода – это причина 98% всех абортов в стране. После этого в Варшаве начались массовые акции. После протестов, которые шли в стране около двух недель, правительство Польши приняло решение отложить введение запрета на процедуру.
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