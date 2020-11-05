Ребенок весом более 5 кг родился в больнице в Химках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Химкинской больнице на свет появился младенец весом 5,1 килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ребенок родился в процессе естественных родов. Роженица и младенец чувствуют себя хорошо и пока находятся под наблюдением врачей, рассказали в ведомстве.

"В нашем родильном доме работают высококвалифицированные специалисты, которые оказывают помощь высокого уровня. Помимо этого, он оборудован современной медицинской техникой", – отметил заведующий акушерского отделения Согомон Казарьян.

В Подмосковье открыт единый региональный call-центр "Стань мамой в Подмосковье". По телефону 8 (800) 550-30-03 специалисты отвечают на все интересующие вопросы по родам в регионе.

Ранее в СМИ и соцсетях широко распространилась история москвички Алены Кулаковой. Девушка рассказала Москве 24, зачем она в соцсетях предложила обменять место крестных родителей для своего ребенка на iPhone 12 Pro или MacBook Pro.

