Москвичка объяснила, почему предложила подписчикам стать крестными за iPhone 12

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Москвичка Алена Кулакова рассказала Москве 24, зачем она в соцсетях предложила обменять место крестных родителей для своего ребенка на iPhone 12 Pro или MacBook Pro.

Ранее на странице девушки в Instagram появился пост, в котором она объявила подписчикам, что беременна. В тексте сказано, что тем, кто давно хотел завести ребенка, но не получается, Кулакова готова предложить места крестных родителей в обмен на дорогой гаджет.

"Я хотела привлечь внимание людей к проблеме детских домов и вообще усыновлению. Возьмем известных людей, бизнесменов, Ольгу Бузову например, которая очень хочет иметь детей, но по определенным причинам не может этого сделать... Я хочу дать возможность людям, которые не могут иметь детей, поиграть с лялечкой, погулять с ней, дать понять, хотят ли действительно ребенка или нет. И когда они поймут, что действительно хотят, могут взять малыша из детского дома", – объясняет будущая мама.





Алена Кулакова москвичка Я написала про iPhone 12, потому что это притягивает внимание. Пусть это будет другой подарок ребенку, но чтобы дать людям стать крестными не просто так, а сделать что-то хорошее для моего малыша.

Сейчас она находится на шестом месяце беременности. Девушка рассказала, что после публикации поста на предложение уже откликнулось несколько семейных пар.

"Если будет совсем много желающих, мы проведем аукцион. Я же не могу его постоянно знакомить с новыми людьми, для него это большой стресс. Даже могу подразумевать, что это будут какие-то звезды", – говорит Кулакова.

Вместе с тем, кроме предложений, в личные сообщения девушке, по ее словам, стало поступать большое количество угроз. Кулакова признается, что не ожидала подобной реакции.





Алена Кулакова москвичка Я это делаю из благих побуждений, очень обидно, что люди так восприняли. Видимо, им что-то плохое воспринимать легче. Многие СМИ перевернули мои слова, написали, что я продаю своего ребенка, но в посте нигде этого не написано. Не знаю, почему люди так восприняли.

Будущая мама рассказала и о критериях, по которым будет отбирать крестных родителей своему ребенку.

"Это должна быть семья, которая действительно хочет ребенка. Не секрет, что есть люди, которые набирают детей из детских домов только для того, чтобы были денежки. Хороших людей видно, буду при выборе полагаться на свою интуицию", – резюмировала Кулакова.

Ранее на сервисах объявлений россияне стали размещать предложения по продаже места в очереди за новыми iPhone. Расценки варьируются от 1 рубля до 75 тысяч рублей.

С 21 октября в России можно сделать предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro. С 6 ноября можно будет также заказать iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.