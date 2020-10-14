Россияне начали продавать места в очереди за новым iPhone

Фото: avito.ru

Россияне начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за новыми iPhone.

В частности, подобные объявления уже висят на онлайн-сервисе "Авито". Стоимость места варьируется от 1 рубля до 75 тысяч рублей.

Некоторые объявления появились на сайте еще в середине сентября.

В России предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнется 21 октября. iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max можно будет заказать с 6 ноября.

Линейку новой модели iPhone представили на презентации корпорации Apple 13 октября. Cтартовая цена iPhone 12 составит 799 долларов. Минимальная цена новинок от Apple в России составит 69 990 рублей.

