Компания Apple представит новые iPhone 12 с поддержкой 5G

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Фото: depositphotos/duha127
Во вторник, 13 октября, состоится презентация iPhone 12 от компании Apple. Трансляция мероприятия начнется в 20:00 по московскому времени на сайте компании. Предполагается, что публике представят сразу четыре модели: две базовые и две Pro. Модели отличаются размерами, некоторыми функциями и возможностями.
Эксперты считают, что все смартфоны будут оснащены процессором A14, как в новом iPad Air. Также устройства на 15% более производительны и потребляют на 30% меньше энергии. Новые модели будут иметь OLED-экраны.
Разработчики iPhone 12 сделали края новых устройств плоскими, а не закругленными. Смартфон стал еще тоньше. Насчет "челки" с фронтальной камерой и датчиками ходят противоречивые мнения: она определенно останется, но, возможно, уменьшится.
Кроме того, iPhone будет обладать 5G-модемом, однако в России этот вид связи пока не появился. Комплектация якобы не предполагает наличия зарядки и наушников, что, по мнению специалистов, связано с тем, что у пользователей iPhone всегда есть собственный переходник, а компания проявляет заботу об экологии. В компании не комментируют эту информацию.
Предположительно, стоимость iPhone 12 mini будет начинаться от 700 долларов, iPhone 12 – от 800 долларов. Цены на iPhone 12 Pro будут стартовать от тысячи долларов, iPhone 12 Pro Max – от 1,1 тысячи долларов.
Ранее стало известно, что за разработку защитного стекла отвечает организация Gorilla, его продемонстрировали летом 2020 года. Так, новое стекло устойчивее к царапинам, чем Gorilla Glass 6. Согласно инсайдерским сведениям, устройства от Apple получат доработанное стекло. В результате, как предполагается, оно станет более устойчивым к царапинам на поверхности.
Аналитики ранее назвали самый популярный смартфон в 2020 году. Им стал iPhone 11. Apple продали 37,7 миллиона экземпляров новой модели. С большим отставанием на втором месте расположился Samsung Galaxy A51 (11,4 миллиона), следом за ним – Xiaomi Redmi Note 8 (11 миллионов).
Apple назвала дату презентации нового iPhone
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