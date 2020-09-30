Новый iPhone будет поставляться без наушников – СМИ

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Новые iPhone 12 будут продаваться без наушников в комплекте, сообщает News.ru.

Из описания операционной системы iOS 14.2 пропало упоминание о прилагаемой гарнитуре. Ранее в предыдущих версиях всегда сообщалось о снижении воздействия радиочастотной энергии с помощью "прилагаемых наушников".

В описании последней операционной системы опущено слово "прилагаемых". Официально информацию об отсутствии наушников в комплекте iPhone 12 пока не подтвердили.

Ранее в СМИ появилась информация, что новые модели iPhone 12 будут представлены 13 октября. Согласно данным сведениям, 16 октября можно будет сделать предзаказ гаджета. Также сообщалось, что Apple близка к запуску iPhone 5G.