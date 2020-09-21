Apple предложила расширенную платную гарантию на свои устройства

20:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России запущена расширенная гарантия на устройства Apple. Услуга AppleCare+ уже доступна на официальном сайте компании.
Уточняется, что воспользоваться ей можно в течение 60 дней после покупки iPhone, MacBook, iMac, Mac Pro, iPad, Apple Watch, iPod и AirPods. Гарантия будет привязана по серийному номеру гаджета.
AppleCare+ позволяет пользователю отремонтировать гаджет в случае механического повреждения до двух раз в год по специальной цене, также доступен ремонт ноутбуков и компьютеров на дому и приоритетный доступ к службе поддержки.
Для наушников такая услуга обойдется в 2990 рублей, для iPhone 11 – 14990 рублей, а для MacBook Pro AppleCare+ – 29990 рублей.
Ранее сообщалось, что продажи смартфонов в 2020 году выросли почти вдвое. Покупатели готовы брать новинки за 80–90 тысяч рублей, ради нового смартфона они даже оформляют кредиты. Продажи смартфонов по цене более 50 тысяч за 8 месяцев 2020 года года выросли на 45%.
В России существенно выросли продажи смартфонов
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