Apple предложила расширенную платную гарантию на свои устройства

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России запущена расширенная гарантия на устройства Apple. Услуга AppleCare+ уже доступна на официальном сайте компании.

Уточняется, что воспользоваться ей можно в течение 60 дней после покупки iPhone, MacBook, iMac, Mac Pro, iPad, Apple Watch, iPod и AirPods. Гарантия будет привязана по серийному номеру гаджета.

AppleCare+ позволяет пользователю отремонтировать гаджет в случае механического повреждения до двух раз в год по специальной цене, также доступен ремонт ноутбуков и компьютеров на дому и приоритетный доступ к службе поддержки.

Для наушников такая услуга обойдется в 2990 рублей, для iPhone 11 – 14990 рублей, а для MacBook Pro AppleCare+ – 29990 рублей.

Ранее сообщалось, что продажи смартфонов в 2020 году выросли почти вдвое. Покупатели готовы брать новинки за 80–90 тысяч рублей, ради нового смартфона они даже оформляют кредиты. Продажи смартфонов по цене более 50 тысяч за 8 месяцев 2020 года года выросли на 45%.