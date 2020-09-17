Компания Apple представила обновленную версию iOS

11:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Американская компания Apple официально сообщила о выходе новой iOS 14. Данная операционная система уже доступна для установки на iPhone.
Пользователям смартфонов обещают новые виджеты, библиотеку приложений, лаконичный дизайн, блиц-приложения и много других опций.
Так, приложение "Перевод" позволит наговаривать фразы на одном из двух выбранных языков. В результате речь будет автоматически преобразовываться в текст. Помимо того, у владельцев устройств будет более скоростная камера. Теперь на подготовку к съемке фото и видео она потратит меньше времени.
Еще браузер и почтовое приложение по умолчанию теперь можно выбирать самостоятельно.
Ко всему прочему, iPhone теперь сможет анализировать внешние звуки и на основе этой информации уведомлять пользователя.
Также стал более компактным интерфейс звонков. При входящем вызове сверху экрана отобразится небольшая панель, где можно будет ответить на звонок или отклонить его. Кроме того, голосовой помощник Siri больше не занимает весь экран.
Американская корпорация для борьбы со шпионажем также ввела функцию, которая станет отображать специальный индикатор в правом верхнем углу экрана. Специалисты объясняют, что если загорелась оранжевая лампочка, то используемое приложение тайно запустило камеру или микрофон.
Ранее Apple представила новые часы и iPad. Презентация обошлась без премьеры нового поколения смартфонов, их покажут в октябре.
Apple представила новые часы и iPad
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