Apple может представить новый iPhone 13 октября – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новые модели iPhone могут быть представлены 13 октября на специальном мероприятии, сообщило издание Apple Insider.
"Apple проведет мероприятие во вторник, 13 октября, а предзаказы начнутся в пятницу, 16 октября", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе корпоративной презентации генеральный директор компании British Telekom Марк Аллера заявил, что Apple близка к запуску iPhone 5G.
Ожидается что новый iPhone 12 выйдет вместе с iPhone 12 Max или iPhone 12 mini. Смартфоны будут оснащены 5,4-дюймовым и 6,7-дюймовым OLED-экранами. Также предполагается, что компания презентует 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.
Ранее американская компания Apple официально сообщила о выходе новой iOS 14. Данная операционная система уже доступна для установки на iPhone. Пользователям смартфонов обещают новые виджеты, библиотеку приложений, лаконичный дизайн, блиц-приложения и много других опций.
В сентябре Apple представила новые часы и iPad.
Кроме того, в России запустили расширенную гарантию на устройства Apple. Услуга AppleCare+ уже доступна на официальном сайте компании. Уточняется, что воспользоваться ей можно в течение 60 дней после покупки iPhone, MacBook, iMac, Mac Pro, iPad, Apple Watch, iPod и AirPods. Гарантия будет привязана к серийному номеру гаджета.
В России существенно выросли продажи смартфонов
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