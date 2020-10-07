Назван самый популярный смартфон в 2020 году

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Фото: ТАСС/Armando Babani/EPA
Самой популярной моделью смартфона, которая продавалась в 2020 году во всем мире наибольшим тиражом, стал iPhone 11. Такие данные привели аналитики ComprarAcciones.
Apple продали 37,7 миллиона экземпляров новой модели. С большим отставанием на втором месте расположился Samsung Galaxy A51 (11,4 миллиона), следом за ним – Xiaomi Redmi Note 8 (11 миллионов).
Отмечается, что больше всего устройств удалось реализовать компаниям Huawei (20% от общих продаж), Samsung (19,5%) и Apple (13,5%). На четвертом месте оказалась китайская компания Xiaomi вместе со всеми своими суббрендами.
Мировые продажи смартфонов по втором квартале 2020 года рухнули более чем на 20% в сравнении с прошлым годом и составили 294,7 миллиона штук. Аналитики связывают это с пандемией коронавируса и экономическим кризисом.
Ранее стало известно, что 13 октября Apple проведет презентацию. Ожидается, что на ней представят линейку смартфонов iPhone 12.
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