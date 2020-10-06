Компания Apple может представить новый iPhone 13 октября

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Компания Apple проведет 13 октября презентацию, на которой, как ожидается, будет представлена линейка смартфонов iPhone 12.

Мероприятие под слоганом "Новости скорости" начнется в 20:00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте корпорации. В настоящий момент точной информации, какая ожидается линейка продуктов и какие гаджеты представят в ходе презентации, нет.

Специальное мероприятие пройдет в Apple Park.

Ранее в СМИ сообщали, что в октябре Apple покажет миру новые модели iPhone.

Кроме того, говорилось, что новые iPhone 12 будут продаваться без наушников в комплекте. Такой вывод сделали на основе того, что из описания новой версии операционной системы iOS 14.2 пропало упоминание о прилагаемой гарнитуре.

В сентябре Apple представила новую модель планшета iPad и часы Apple Watch.