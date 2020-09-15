Apple представила часы, способные измерять уровень кислорода в крови

Фото: apple.com

Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение часов Apple Watch. Шестая версия гаджета была показана на презентации "яблочной" корпорации, трансляция которой ведется из кампуса Apple Park в Купертино.

Apple Watch Series 6 представлены в синем, золотом, серо-черном и красном цветах. Часы шестого поколения оснащены функцией контроля уровня кислорода в крови пользователя.

Гаджет также будет фиксировать продолжительность сна и определять необходимое для качественного мытья рук время.

New Colors! Apple Watch Series 6 looks awesome! That Blue and Red! #AppleEvent pic.twitter.com/g7G06RbiNr — Danny Winget (@superscientific) September 15, 2020



В компании отметили, что новинка станет самой яркой за всю свою историю. Часы получат более яркий экран и обновленный циферблат. Они будут на 20 процентов мощнее своих предшественников. Кроме того, монобраслет устройства будет водонепроницаемым.

Двухъядерный процессор S6 новых часов основан на A13 Bionic и позаимствован у iPhone 11. Стоимость базовой версии часов составит 400 долларов.

Кроме Apple Watch Series 6, на презентации представили их упрощенный вариант – SE. Он основан на устаревшем процессоре S5. В самой компании Apple данную модель позиционируют как замену популярным ныне гаджетам Series 3. В Apple также считают, что SE подойдут для детей и пожилых людей. Стоимость устройства составит 280 долларов.

Отмечается, что обе модели часов будут поставляться без USB-зарядок. Их пользователям придется приобретать за дополнительные средства. В компании такое решение объяснили заботой об экологии.

Впервые с 2012 года сентябрьская презентация прошла без представления новой линейки iPhone.

"Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad", – рассказал глава компании Тим Кук в видеообращении, открывая презентацию.

Эксперты отрасли ожидают, что познакомиться с iPhone 12 можно будет ближе к дате начала его продаж, ориентировочно в октябре.

Предполагается, что в этом году Apple презентует четыре модели iPhone 12. Среди них гаджеты с диагональю 5,4 дюйма и 6,1 дюйма, а также две модели iPhone 12 Pro с экраном в 6,1 и 6,7 дюйма.

Началась осенняя презентация Apple

Ранее в СМИ появилась информация, что компания Apple заказала у Samsung партию дисплеев для складных смартфонов.

Якобы руководство американской корпорации договорилось о контракте с топ-менеджерами Samsung Display. Последняя компания занимается разработкой OLED-панелей. При этом, как утверждает инсайдер, Apple рассчитывает получить от корейской фирмы значительное количество гибких дисплеев. В дальнейшем они могут быть использованы в новых линейках смартфонов.

Однако официального подтверждения о сделке и производстве складного iPhone не поступало.