Apple представила часы, способные измерять уровень кислорода в крови

Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение часов Apple Watch. Шестая версия гаджета была показана на презентации "яблочной" корпорации, трансляция которой ведется из кампуса Apple Park в Купертино.

Apple Watch Series 6 представлены в синем, золотом, серо-черном и красном цветах. Часы шестого поколения оснащены функцией контроля уровня кислорода в крови пользователя.

Гаджет также будет фиксировать продолжительность сна и определять необходимое для качественного мытья рук время.

New Colors! Apple Watch Series 6 looks awesome! That Blue and Red! #AppleEvent pic.twitter.com/g7G06RbiNr