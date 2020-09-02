Названы самые популярные модели гаджетов у россиян в 2020 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Яндекс.Маркет" выявил самые популярные модели гаджетов у россиян. Статистика основана на переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 27 августа, сообщили в пресс-службе сервиса.

Из-за пандемии коронавируса и перехода на удаленный формат работы в России на 40 процентов вырос спрос на компьютерную технику. Так, россияне были готовы отдать в среднем 56 тысяч рублей за ноутбук. При этом популярностью пользовались классические варианты, а не игровые ноутбуки-трансформеры.

На первом по популярности месте оказались устройства компании ASUS. На втором – продукция Apple: MacBook Air 13 Mid 2017 и MacBook Pro 16. Модель VivoBook 15 X512 от ASUS заняла третье место, MacBook Pro 13 – четвертое, а ASUS TUF Gaming FX505 – пятое.

Смартфоны средней стоимости в 20 тысяч рублей также были в топе поиска пользователей "Яндекс.Маркета". В сервисе отметили, что потребителей интересовали гаджеты с объемом памяти 64 гигабайта, емкостью аккумулятора в 3500–4500 мАч и с наличием модуля для бесконтактных платежей NFC.

Так, порядка 28 процентов переходов пользователи совершили на смартфоны бренда Xiaomi. Однако первое место по популярности досталось Samsung Galaxy A51. Второе и третье – смартфонам Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro от Xiaomi. На четвертом и пятом местах расположились два iPhone 11 с памятью 64 и 128 гигабайт.

Кроме этого, среди гаджетов россияне выделяли и наушники. Самой востребованной моделью оказались Xiaomi Redmi AirDots. На втором и третьем местах – TWS-гарнитуры от Apple – AirPods 2 и AirPods Pro. На четвертом – Xiaomi AirDots Pro 2, на пятом – Samsung Galaxy Buds+. При этом наиболее популярны наушники были 23 февраля и 8 марта.

Ранее компания Samsung представила новый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2. Приобрести гаджет в России можно будет с 18 сентября в черном и бронзовом цветах. Его стоимость составит 179 990 рублей.

Также можно оформить предзаказ на устройство с 1 сентября в официальных магазинах бренда и у партнеров.