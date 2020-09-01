В Samsung открыли предзаказ на смартфон с гибким экраном

Фото: samsung.com

Компания Samsung представила новый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2. Презентация состоялась в рамках онлайн-конференции Galaxy Unpacked2.

Приобрести гаджет в России можно будет с 18 сентября в черном и бронзовом цветах. Его стоимость составит 179 990 рублей.

Предзаказ на устройство можно оформить с 1 сентября в официальных магазинах бренда и у партнеров. Кроме этого, пользователи смогут получить комплекс специализированных сервисных услуг и сертификат Samsung Care+.

Смартфон имеет два экрана. Первый – 6,2-дюймовый Infinity-O – предусмотрен для просмотра контента без раскрытия устройства. А второй имеет дисплей размером 7,6 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Основной экран сделан из ультратонкого стекла Ultra Thin Glass. Пространство между шарниром и корпусом смартфона защищают специальные микрощетки. Они не допускают попадания мелких частиц под дисплей.

Galaxy Z Fold2 обладает двойными динамиками. Усовершенствованный стереоэффект на них делает звучание более четким. Для фотографий и видео предусмотрена 12-мегапиксельная тройная основная камера, а также 10-мегапиксельная селфи-камера.

Емкость аккумулятора гаджета составляет 4500 мАч с возможностью быстрой проводной и беспроводной зарядки. Процессор устройства – Snapdragon 865+. Операционная система – Android 10. Оперативная память составляет 12 ГБ, объем памяти – 256 ГБ.

Ранее в Samsung представили складной смартфон Galaxy Z Fold 2. Тогда цена и дата релиза устройства не разглашались.

