Изображение из интернета "убило" смартфоны Samsung

Изображение из социальной сети привело к поломкам смартфонов Samsung. Картинкой поделился один из пользователей в Twitter.

"Никогда не устанавливайте эту картинку в качестве обоев, особенно для пользователей мобильных телефонов Samsung!" – предупредил он, подчеркнув, что изображение способно сломать смартфон.

На опубликованной пользователем картинке изображены горы и озеро на фоне заката. В комментариях под изображением подписчики подтверждали, что их гаджеты ломались после установки данной фотографии в качестве фона. Некоторые из пользователей заявили, что с их телефона стерлись все данные.

Один из комментаторов предположил, что сбои происходят из-за некорректного цифрового профиля файла, который система не в состоянии обработать. Позднее автор заявил, что компания Samsung отреагировала на проблему и готовит специальное обновление.