Смартфон iPhone 11 стал самым популярным гаджетом за первый квартал 2020 года

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Агентство Omdia представило результаты исследования рынков смартфонов за первый квартал 2020 года, передает издание 9to5mac.

Согласно данным агентства, наиболее продаваемой моделью за отчетный период стал iPhone 11. За январь – март 2020 года было продано 19,5 миллиона единиц техники. Второе место занял смартфон Samsung Galaxy A51 (6,8 миллиона), третье – Xiaomi Redmi Note 8 (6,6 миллиона).

В Omdia подчеркнули, что прогресс в продажах наблюдается у компании Samsung. В частности, чаще всего потребители предпочитают именно эту компанию для использования связи 5G. В перечень попали четыре устройства производства Samsung. Среди первой десятки оказалась и премиальная модель Galaxy S20+ 5G.

В агентстве отметили, что пандемия коронавируса не повлияла на рост продаж смартфонов iPhone. Так, продажи 11-й модели превысили лидера прошлого года, iPhone Xr, на 5,9 миллиона единиц. Кроме того, в десятку по продажам за первый квартал попали модели iPhone Xr (5 место), 11 Pro Max (6 место) и 11 Pro (8 место).

Ранее стала известна стоимость новых моделей компании Apple. В частности, iPhone 12 будет стоить от 649 до 749 долларов. Модификация Pro Max обойдется желающим в 1,4 тысячи долларов. В то же время дата поставок и официальные ценники пока неизвестны из-за пандемии коронавируса.