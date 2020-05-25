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Москва 24

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Технологии

13:18

Стали известны цены на новые модели iPhone

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стали известны цены на новые модели смартфонов iPhone от американской компании Apple. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные портала Tom’s Guide.

Согласно данным источника, 12-я номерная модель известного телефона будет поставляться сразу в четырех вариантах. Основным из них станет iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма. У следующих моделей – iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max – диагональ экрана увеличится до 6,1 и 6,7 дюйма (у самой старшей версии).

Стоимость обычного iPhone 12 составит от 649 до 749 долларов. При этом цена на комплектацию Pro Max будет достигать 1,4 тысячи долларов (около 100 тысяч рублей). Дата поставок и официальные ценники пока неизвестны, поскольку планы Apple по распространению смартфонов изменились из-за коронавируса.

Неделю назад стало известно, что Apple возобновила работу около 100 своих фирменных магазинов по всему миру. Покупателей в них будут пускать после измерения температуры, также потребуется медицинская маска.

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