Apple возобновила работу около 100 магазинов по всему миру

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Apple заявляет о возвращении к работе и приему клиентов почти 100 своих магазинов в разных странах мира. Ранее торговые точки прекратили работу на фоне ситуации с пандемией коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Информацией об открытии магазинов поделилась вице-президент корпорации Дейдра О'Брайен. "С тех пор, как мы начали адаптироваться и реагировать на распространения коронавируса в январе, компания Apple приняла решение в пользу заботы: заботы о наших клиентах и заботы о нашей команде", – утверждается в заявлении.

Отмечается, что покупателей будут пускать по новым правилам. На входе им будут мерить температуру тела.

Кроме того, обязательным станет ношение защитной маски внутри магазина. При этом в зале магазина можно будет находиться такому количеству покупателей, которое сможет индивидуально обслужить персонал.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончалось.

В феврале стало известно, что Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса.